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Куксов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куксов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
25667. КУКСОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ. Гр. Борисоглебск. у., Моисеевско-Алабушск. в. и с.; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Дача взятки, лиш. св. 1 г. Исп. 11 нояб. 920.

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