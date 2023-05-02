Демчев Гавриил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемчев Гавриил Никитич

Демчев Гавриил Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демчев
Имя
Гавриил
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3816. ДЕМЧЕВ ГАВРИИЛ НИКИТИЧ, 24 л., Терск. г., с. Томозловки. Н. С. 4 уч. Терск. г. Ст. 189, лиш. св. 1 г. Исп. 22 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.