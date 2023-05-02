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Чапрацкий Ромуальд Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чапрацкий
Имя
Ромуальд
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
20 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141061. ЧАПРАЦКІЙ, РОМУАЛЬДЪ (ВИКЕНТІЙ) Викентьевъ (Карловъ). Дворян., Ковен. г., 26 л., рд. Шавельск. у., въ м. Раздивилишкахъ; — Виленск. С. П., 53 и 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 20 Авг. 909.

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