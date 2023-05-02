Евелевич Шумик Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евелевич
- Имя
- Шумик
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4284. ЕВЕЛЕВИЧ ШУМИК ЕВСЕЕВИЧ, 37 л., Киевск. г., Белоцерковск. у. Донск. Облсуд. Ст. ст. 92 и 97, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 окт. 923.
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