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Чащин Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чащин
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7954. ЧАЩИН, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Гр. Кадниковск. у., Двиницк. в., д. Петровской,; Н. С. 9 уч. Кадниковск. у., Нанесен, тяжк. ран, лиш. св 6 м., амнист. 6 Всеросс. Съезда Сов., 6 нояб. 919 г от нак. освоб.

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