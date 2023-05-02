Казаков Андрей Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3940. КАЗАКОВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 33 л., г. Онеги. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. ст. 93, 151, лиш. св. 1 г 2 м. П. в. з. с. 29/І—24. Настоящ. приг. поглощен приговором того же суда от 31/ѴІІ-23.
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