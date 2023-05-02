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Руппель Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руппель
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8421. РУППЕЛЬ ИВАН ИВАНОВИЧ, 29 л., Ровненск. у., д. Кресты. Б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 184 ч. 1, лиш. св 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 окт. 923.

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