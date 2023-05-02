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Качурин Филипп Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Качурин
Имя
Филипп
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4478. КАЧУРИН ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ, 23 л., Доробужск. у., Озерищенск. в., д. Федотово. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 19/ІІ—24.

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