Барбалюк Порфирий Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барбалюк
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142950. БАРБАЛЮКЪ, ПОРФИРІЙ (ПАНфилъ) Кононовъ. К. Уманск. у., Кузьминск. в., с. Погорѣлой, 22 л.; — Уманск. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 148, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Уманск. окр. отъ 1 Іюня 909 г. (169 и 8 п. 170 М., тюр. 7 м.), Каторж. раб. 8 л. Исп. 23 Окт. 909. | 907 78642 169 М. | 905 19700 169 М.
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