Боручковский Казимир Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боручковский
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130277. Боручковскій, казиміръ Андреевъ. К. Влоцлав. у., гм. Борухово, д. Богуславицы, 16 л., рд. т. же у., гм. Пяски, въ д. Клобя; — Гм. С. 4 окр. Влоцлав. у. 30 Сент. 909, 11, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. Гм. С. 4 окр. Нешав. у. отъ 23 Сент. 909 г. (по 11 и 169 М.—т. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 20 Окт. 909. | 909 2621 169 М.
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