Березовский Юда-Лейба Аврумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березовский
- Имя
- Юда-Лейба
- Отчество
- Аврумов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100878. БЕРЕЗОВСКІЙ, ЮДА-ЛЕЙБА Аврумова, 17 л. Мщ. м. Мошны, Черкасск. у., Кіевск. г.; — Екатеринослав. О. С., 25 Янв. 911, 140 и 1651 у., тюр. 1 г. Исп. 6 Апр. 911. | 23 Дек. 908 г. З. Н. 3 уч. Павлоград. у., за кражу, тюр. 3 м.
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