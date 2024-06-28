Денисенко Наталья Архипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисенко
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Архипова
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46442. ДЕНИСЕНКО(ВА), НАТАЛЬЯ АРхипова. К. Полтав. у., Никольск. в., с. Ватажкова, 23 л.; — Полтав. У. С., 172 М. (укрыв.), тюр. 1 м. Исп. 18 Мая 905.
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