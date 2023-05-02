Рязанов Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рязанов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8536. РЯЗАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., г. Казани. Главсуд Татарск. А. С. С. Г. Ст. ст. 91, 108, 109, 172, 185, 187, 220, лиш. св. 1 г. Исп. 11 апр. 923.
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