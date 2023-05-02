Рязанов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Алексей Иванович

Рязанов Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рязанов
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8536. РЯЗАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., г. Казани. Главсуд Татарск. А. С. С. Г. Ст. ст. 91, 108, 109, 172, 185, 187, 220, лиш. св. 1 г. Исп. 11 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.