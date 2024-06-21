Примас Федор Давидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Примас
- Имя
- Федор
- Отчество
- Давидов
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39086. ПРИМАСЪ, ФЕДОРЪ ДАВИДОВЪ. К. Дубен. у., Вербск. в., с. Туріи, 20 л., рд. т. же у. и в., въ с. Берегахъ; — Луцк. О. С., 2 ч. 139, 152, 2 и 3 ч. 1609 У., по совок. съ приг. М. С. 2 уч. Дубенск. окр., отъ 17 Марта 907 г., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 22 Дек. 907.
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