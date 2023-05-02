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Дейстер Федор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дейстер
Имя
Федор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3781. ДЕЙСТЕР ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Троицк. у., Ключевск. в., д. Спорной. Н. С. 3 уч. Троицк. у. Ст. 140, лиш св 1 г. Исп. 19 мая 923.

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