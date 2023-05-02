Вильк Томаш Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вильк
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47893. вилькъ, ТОМАШЪ МАТВѢЕВЪ, 37 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кольск. у., гм. и д. Чолово, рд. т. же у., гм. Косцелецъ, въ д. Страшковъ; — М. С. г. Коло, 5 Марта 911, 16, 169 и 170¹ М., по сов. съ приг. М. С. отъ сего же числа (169 М., тюр. 3 м. ), тюр. 1 г. Исп. 11 Марта 911. 96 82626 1 ч. 1655 У. 92 88533 1647 У. | 92 20860 169 М.
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