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Чарнецкий Викентий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чарнецкий
Имя
Викентий
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
Источник
Скан
Оригинальная запись
141067. ЧАРНЕЦКІЙ, ВИКЕНТІЙ (безъ отч.). К. Гроецк. у., гм. и пос. Могельницы, 18 л., рд. Варшавск. у., гм. Мокотовъ, въ д. Сельце; — Гм. С. 4 окр. Варшав. у. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Сент. 909.

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