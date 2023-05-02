Чарнецкий Викентий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чарнецкий
- Имя
- Викентий
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141067. ЧАРНЕЦКІЙ, ВИКЕНТІЙ (безъ отч.). К. Гроецк. у., гм. и пос. Могельницы, 18 л., рд. Варшавск. у., гм. Мокотовъ, въ д. Сельце; — Гм. С. 4 окр. Варшав. у. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Сент. 909.
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