Благой Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Благой
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 635. Благой Иван Степанович, 22 л., г. Артемов ска. В. Т. 19 корп. Ст. ст. 6. П. В. П., 1 ч. 98 У. К. лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25/ХІІ—26.
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