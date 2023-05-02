Хамеров Камбар
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамеров
- Имя
- Камбар
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140709. ХАМЕРОВЪ, КАМБАРЪ. Сельск. обыв. с. Таштыкара, Карасуйск. в., Вѣрнен. у., 22 л.; — Вѣрнен. О. С. 27 Іюля 909, 149 и 1480 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Сент. 909.
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