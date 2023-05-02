Блохин Степан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блохин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13322. БЛОХИН, СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, 25 л. Тамбовск. у., Покровск. в., с. Плынки; — Н. С. 4 уч. г. Пензы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 4 июля 920.
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