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Грачева Антонина Порфирьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачева
Имя
Антонина
Отчество
Порфирьевна
Дата исполнения приговора
17 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
14310. ГРАЧЕВА, АНТОНИНА ПОРФИРЬЕВНА, 19 л. Гр. Боровск. у., Ильинск. в. и д.; — Н. С. Хамовничск. р. г. Москвы. Сокрыт. звания, лиш. св. 8 м. Исп. 17 июля 920. | 919 1696 Кража.

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