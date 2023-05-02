Бардак Антоном Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бардак
- Имя
- Антоном
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142953. БАРДАКЪ, АНТОНОМЪ ПЕТровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кролевецк. у., Понорницк. в., с. Разлетовъ, 29 л.; — Нѣжинск. О. С. 7 Окт. 909, 134, 135, 152, 1 ч. 1655, 1 и 2 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 113089, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 63096, арест. отд. 2 г. и 8 м. Исп. 9 Нояб. 909. | 905 52583 169 М. | 901 25822 169 М. | 902 61219 172 М.
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