Харитонова Мария Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 571
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96446. ХАРИТОНОВА, МАРІЯ СЕМЕНОва. Лиш. ос. пр. изъ к. Ковровск. у., Егорьевск. в., д. Пинъ, 25 л.; — Владимірск. О. С., 134, 135, 152, 2 ч. 1655 и 3 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 20471, тюр. 2½ г. Исп. 9 Апр. 908. счит. ср. съ 13 Дек. 906. | 905 28482 1655 У. | 902 70708 169 М. | 902 92367 170 М.
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