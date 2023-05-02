Латипов Ахмет Датипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латипов
- Имя
- Ахмет
- Отчество
- Датипович
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16598. ЛАТИПОВ, АХМЕТ ДАТИПОВИЧ, 31 г. Гр. Троицк. у., Учалинск. в.; — Н. С. 4 уч. Верх неуральск. у. Кража, пр. р. 1 г. Исп. 26 дек. 920.
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