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Петерсон Борис Робертович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петерсон
Имя
Борис
Отчество
Робертович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7577. ПЕТЕРСОН БОРИС РОБЕРТОВИЧ, 25 л., б. г. Петрограда. В. Т. Б. Петроградск. Окр. Ст. ст. 113 ч.1, 116, лиш. св. 1 г. Исп. 30 нояб. 923.

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