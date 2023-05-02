Зейдуллин Халилулла Айнуллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зейдуллин
- Имя
- Халилулла
- Отчество
- Айнуллович
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15211. ЗЕЙДУЛЛИН, ХАЛИЛУЛЛА АЙНУЛЛОВИЧ, 31 л. Гр. Курмышск. у., Красно-Островск. в., д. Красного Острова; — Н. С. г. Курмыша. Убийство, лиш. св. 7 л., по амн. нак. сокр. до 5 л., в т. ч. 4 г. условно. Исп. 3 янв. 920.
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