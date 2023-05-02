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Крыжановский Евгений Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крыжановский
Имя
Евгений
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7139. КРЫЖАНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, 18 л., Николаевск. у., с. Корекина. Московск. Губсуд. Ст. 91 ч. 1, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 нюня 923.

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