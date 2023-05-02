Екатериничев Максим Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатериничев Максим Поликарпов

Екатериничев Максим Поликарпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Екатериничев
Имя
Максим
Отчество
Поликарпов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46673. ЕКАТЕРИНИЧЕВЪ, МАКСИМЪ ПОликарповъ. К. изъ сс.-пос. Канск. у., в. и с. Рыбинскаго, 38 л.; — Краснояр. О. С. (во 2 р.), 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Апр. 905. | 902 30864 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close