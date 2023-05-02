Екатериничев Максим Поликарпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Екатериничев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Поликарпов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46673. ЕКАТЕРИНИЧЕВЪ, МАКСИМЪ ПОликарповъ. К. изъ сс.-пос. Канск. у., в. и с. Рыбинскаго, 38 л.; — Краснояр. О. С. (во 2 р.), 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Апр. 905. | 902 30864 170 М.
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