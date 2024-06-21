Кириллов Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83102. КИРИЛЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Ивановъ (онъ же Сепенковъ), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Домославск. в., д. Цирибушева; — Новгородск. О. С., 18 Марта 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 16 Мая 911. | 909 21806 2 ч. 1655 У. | 904 72844 170 М. | 907 25153 1655 У. | 903 48445 1647 У. | 906 1 9293 1647 У. | 902 31794 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.