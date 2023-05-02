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Каленов Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каленов
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
3995. КАЛЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 45 л., Алатырск. у., Жрамировск. в., с. Сыреси. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 142, 180 п. «б», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ѴІ—24.

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