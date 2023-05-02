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Пинчуков Яков Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пинчуков
Имя
Яков
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
18 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7707. ПИНЧУКОВ ЯКОВ НИКИФОРОВИЧ, 58 л., Татарск. у., Купинск. в., д. Михайловки. Н С. 3 уч. Татарск у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 18 февр. 923.

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