Бабюк Евстафий Степапов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабюк
- Имя
- Евстафий
- Отчество
- Степапов
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129732. БАБЮКЪ, ЕВСТАФІЙ СТЕПАповъ. К. Староконстантинов. у., Авратинск. в., с. Шибена, 28 л.; — М. С. 4 уч. Староконстантинов. окр. 18 Авг. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 4 Сент. 909.
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