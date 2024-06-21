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Бабюк Евстафий Степапов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабюк
Имя
Евстафий
Отчество
Степапов
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129732. БАБЮКЪ, ЕВСТАФІЙ СТЕПАповъ. К. Староконстантинов. у., Авратинск. в., с. Шибена, 28 л.; — М. С. 4 уч. Староконстантинов. окр. 18 Авг. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 4 Сент. 909.

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