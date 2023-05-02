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Архипов Андрей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Андрей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
28 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
12906. АРХИПОВ, АНДРЕЙ НИКИТИЧ, 46 л. Гр. Кирсановск. у., Царевск. в., д. Патальевки; — Н. С. 7 р. Кирсановск. у. Хранение самог., лиш. св. 6 л. Осужд. 28 февр. 920.

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