Архипов Андрей Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12906. АРХИПОВ, АНДРЕЙ НИКИТИЧ, 46 л. Гр. Кирсановск. у., Царевск. в., д. Патальевки; — Н. С. 7 р. Кирсановск. у. Хранение самог., лиш. св. 6 л. Осужд. 28 февр. 920.
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