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Роганов Владимир Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Роганов
Имя
Владимир
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8242. РОГАНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Лысковск. у ., Ляпунск. в., с. Красной Луки. Н. С. 2 уч. Лысковск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 г. Исп. 22 авг. 923.

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