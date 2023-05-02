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Лобов Андрей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобов
Имя
Андрей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8158. ЛОБОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, 20 л., г. Ростова н/Д. В. Т. Трпб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Исп. 20 июля 923.

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