Семенов Василий Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8890. СЕМЕНОВ ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ, 18 л., Мелынск, у. Ленинск. в., д, Рябики. Н. 0. 2 уч . Мелынск. у. Ст. 180 п. «0», лиш. св. ® Г. Исп4 апр. 923... |
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