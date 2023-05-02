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Леонтьев Иван Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Иван
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
28 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8049. ЛЕОНТЬЕВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ, 22 л., Кокчетавск. у., ст. Щущина. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. ст. 180 п. «г», 208, лиш св. 1 г. Исп. 28 июля 923.

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