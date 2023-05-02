Егги Иоганн Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егги
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46649. ЕГГИ, ІОГАННЪ ІОГАННОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Феллин. у., Лустиверск. в., 30 л.; — Рижск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Мая 905. | 902 43263 1659 У. | 96 9686 1647 У. | 98 88649 1659 У. | 93 70887 170 М. | 97 9756 172 М.
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