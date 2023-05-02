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Ивакин Тимофей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивакин
Имя
Тимофей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5077. ИВАКИН ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 29 л., Егорьевск. у., Ильинск. в., д. Старое. Московск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 авг. 923.

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