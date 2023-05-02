Ремизов Михаил Ермолаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ремизов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ермолаевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28135. РЕМИЗОВ, МИХАИЛ ЕРМОЛАЕВИЧ. Гр. Дорогобужск. у., Успенск. в.; — Н. С. 1 уч. Дорогобужск. у. Самогон., штр. 50 т. р. Исп. 19 марта 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.