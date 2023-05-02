Адамсон Ганс Тенисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамсон
- Имя
- Ганс
- Отчество
- Тенисов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44705. АДАМСОНЪ, ГАНСЪ ТЕНИСОВЪ. К. Феллин. у., Тарвастск. в., 19 л., рд. Пернов. у., въ Старо-Борнгузенск. в.; — М. С. 6 уч. Перн.-Феллин. окр. (во 2 р.), 4 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Мая 905. | 905 106 169 М.
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