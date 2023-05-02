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Адамсон Ганс Тенисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамсон
Имя
Ганс
Отчество
Тенисов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44705. АДАМСОНЪ, ГАНСЪ ТЕНИСОВЪ. К. Феллин. у., Тарвастск. в., 19 л., рд. Пернов. у., въ Старо-Борнгузенск. в.; — М. С. 6 уч. Перн.-Феллин. окр. (во 2 р.), 4 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Мая 905. | 905 106 169 М.

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