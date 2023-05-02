Фомина Надежда Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомина
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 490
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155189. ФОМИНА. НАДЕЖДА ГРИГОРЬева. К. Мещовск. у., Серебрянск. в., д. Мощинцевъ, 36 л., рд. т. же у., въ в. и д. Нестеровки; — Калужск. О. С. 14 Окт. 909, 2 и 4 п. 134, 135 И 1 ч. 1655 У., ст. лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 23 Нояб. 909. | 908 65881 172 М. | 904 37878 172 М. | 19 Февр. 907 г. 3. Ц. 2 уч. Мещовск. у. (за кражу). 155190. ФОМИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Мещовск. у., Сабуровщинск. в., с. Егорья, 21 г., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. 2 Окт. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г., № 110300 и сего С. отъ 30 Сент. 909 г., (2 ч. 1655 У., тюр. 3 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Нояб., счит. ср. съ 30 Іюня 909. | 909 18226 1655 У. | 906 7880 169 М. | 907 20349 169 М.
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