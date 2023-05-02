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Малков Владимир Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малков
Имя
Владимир
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8880. Малков Владимир Александрович, 30 л., г. Ленинграда. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. по совокуп. 5 л. 4 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 15 мар. 926.

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