Волков Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45839. ВОЛКОВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. Вышневолоцк. у., Доркск. в., д. Лютивля, 18 л.; — Тверск. О. С. (во 2 р.), 140, 149 и 1642 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Февр. 905 г., тюр. 3½ г. Исп. 5 Мая 905. | 903 46720 49 М.
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