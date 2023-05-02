Квятковский Ян Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квятковский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146989. КВЯТКОВСКІЙ, ЯНЪ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ К. Конск. у., гм. и п. Говарчевъ, 31 г.; — Радомск. О. С. 27 Авг. 909, 134, 135, 152, 2 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 16 Февр. 909 г. (по 2 ч. 1655 У. — арест. отд. 2 г. и 9 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 7 Окт. 909. | 904 4112 1655 У. | 901 12048 169 М. | 902 83590 1655 У. | 99 66840 169 М.
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