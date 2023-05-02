Злобин Илларион Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Злобин
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 15 январь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3609. ЗЛОБИН ИЛЛАРИОН ДМИТРИЕВИЧ, 19 л., Ливенск. у., Пол-Успенск. в. и с. Н. С. 6 уч. Ростовск. у. Ст. ст. 114а, 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 ½ г. П. в. з. с. 15/І—424.
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