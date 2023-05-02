Потапов Леонтий Панфилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потапов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Панфилович
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18365. ПОТАПОВ, ЛЕОНТИЙ ПАНФИЛОВИЧ. Гр. Ряжск. у., Княжевск. в.; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 7 мая 920.
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