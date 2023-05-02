Тихонов Никита Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29539. ТИХОНОВ, НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Курмышевск. у., Мурзицк. в. и с.; — Р. Т. г. Тулы. Незак. действ., лиш. св. 5 л., с зач. 4 м. и 19 д. пр. з. Исп. 23 июля 920.
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