Иванов Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3758. ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 48 л., Камышловск. у., Талицк. в. и завода. Н. С. 9 уч. Томск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 ½ г. и пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 27/Ѵ—24.
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