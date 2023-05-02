Серов Алексей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9026. СЕРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Тверск. у., Куталинск. в., с. Застолбова. Тверск. Губсуд. Ст. 92, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 дек. 923. `
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